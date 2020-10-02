婦產科醫師何佩玲在節目上分享一名高齡產婦產後腦出血，最後經搶救仍回天乏術。(圖擷取自媽媽好神YouTube頻道)

媽媽懷胎10月過程辛苦，但在看到孩子出生那刻痛苦就全消了。但婦產科醫師何佩玲要分享一起鼻酸的案例，一名高齡產婦因陣痛劇烈所以大吼大叫，醫師建議施打無痛分娩，但她堅持立刻剖腹，怎料產後卻逐漸失去意識，最後檢查是「動靜脈畸形」造成腦出血，在加護病房待了2個月，最終仍回天乏術。

婦產科醫師何佩玲在節目《醫師好辣》上分享有名高齡產婦在產檢時一切正常，沒有併發症。但某天因為自然產陣痛於是到醫院待產。但由於實在太痛讓這名高齡產婦受不了，開始歇斯底里的亂吼亂叫。見這情況醫師也建議她施打無痛分娩，但她堅持要馬上開刀進行剖腹。

而剖腹過程順利結束後，這位母親也被推至恢復室休息、觀察。但不到半小時後，何佩玲便接到恢復室的電話，說這位母親開始出現意識模糊，讓何佩玲緊急趕往恢復室查看，之後發現她單側瞳孔放大，何佩玲懷疑是腦部出血便緊急送去電腦斷層檢查，果真發現血塊，便將她直接送往開刀房清除血塊。

雖血塊順利清除，但她也在加護病房待了2個月，最終何佩玲遺憾的說，「媽媽就再也沒醒來了，很不幸的在農曆過年前走掉」。何佩玲接著解釋，這名母親從頭到尾血壓平穩，經檢查後確定是「動靜脈畸形」，推測是她在自然產待產中，因太緊張亂吼亂叫，讓腦部血管破裂慢慢出血，何佩玲更說「一般少量腦出血不一定有症狀」，而這案例是滲血慢慢累積，才會導致悲劇發生。

(中時新聞網)