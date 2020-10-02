白嘉莉不僅會說話，也作畫近40年不輟。（莊旻靜攝）

具有「最美麗的主持人」美名的白嘉莉受新竹縣政府邀請，即日起至10月18日於新竹縣文化局美術館展出「另一個春天藝術創作展」，2日在記者會中，白嘉莉提及，2年前的今天是她失去伴侶黃雙安的日子，不過現場仍有許多愛護她的親友、粉絲給她鼓勵、支持，相信其夫在天之靈也會感到安慰。

新竹縣長楊文科表示，白嘉莉今年初受台中市長盧秀燕邀約，於台中開畫展，他托前新竹縣文化局長李猶龍邀約展出，竟然如願，楊文科說，白嘉莉是家喻戶曉的夢中偶像，新竹縣政府十分榮幸能邀請她來開畫展，雙十國慶也邀約白嘉莉共同升旗。

白嘉莉（右）受新竹縣長楊文科（左）邀請，前往新竹縣美術館開畫展「另一個春天藝術創作展」，仍具巨星氣勢。（莊旻靜攝）

白嘉莉（前左二）受新竹縣長楊文科（左一）邀請，前往新竹縣美術館開畫展「另一個春天藝術創作展」，仍具巨星氣勢。（莊旻靜攝）

白嘉莉致詞時提及，她今年先後在台中、台北等地開畫展，很多人看了她的畫，才知道「原來白嘉莉會畫畫，不只會說話」。她開始繪畫興趣，也要歸功於她的母親，白嘉莉當年嫁到印尼後，由母親鼓勵「不要浪費時間、要充實自己」，因此開始臨摹張大千的畫作，從水墨、油畫，一畫就畫了30多年。

白嘉莉也說，過去時常旅遊，結識許多大師、畫家，受他們指導而精進繪畫技巧，近年也認識年輕的絹版創作家，此次也展出許多絹印創作。白嘉莉也表示，近年她的畫多作為慈善、義賣，「也不知道捐了多少畫」。

白嘉莉巨星風采依舊，在新竹縣美術館開畫展，吸引親友、粉絲慕名前往。（莊旻靜攝）

白嘉莉巨星風采依舊，在新竹縣美術館開畫展，吸引親友、粉絲慕名前往。（莊旻靜攝）

白嘉莉表示，10月2日對她來說也是特別的日子，2年前的今天，「和我一起生活、陪伴我、照顧我的伴侶黃雙安」，在美國離開她了，「但他若在天之靈，一定感到安慰」，現場有許多愛護她的朋友，給她鼓勵、支持，白嘉莉也謝謝上天對她的眷顧。

楊文科也說，2日舉辦記者會、3日下午還有開幕茶會，屆時白嘉莉也將舉辦簽書會，展出期間的周末下午3點，白嘉莉均會在場為粉絲簽名，現場提供預購白嘉莉自傳《回眸》、畫冊《另一個春天》、2021月曆等。展覽也展出白嘉莉的油畫、水墨、絹印等創作，提供大眾認識白嘉莉追求藝術生命的自在。

(中時 )