桃園市蘆竹區9月29日晚上11時許，員警接獲住在新北市的鄭姓男子報案，稱其姊姊於臉書直播揚言想要輕生，並正搭車前往蘆竹某汽車旅館，隨後即無音訊，員警趕至現場後對鄭姓女子喊話並拖延時間，等待鄭男自新北趕來接應。

中秋節前兩天南崁派出所接到有女子想要在附近汽車旅館輕生的消息，3名警員獲報後隨至該汽車旅館，並立即找到41歲的鄭姓女子，發現鄭女帶著10歲的女兒在房內睡覺，並無其他異狀，經了解後得知，鄭女因不滿家中長輩重男輕女的傳統觀念，和家人起了口角，因此帶著女兒離家出走，意氣用事之下才在臉書直播揚言要輕生。

員警不斷開導感化鄭女，並拖延時間等到她弟弟趕往現場，鄭女見到弟弟從新北市趕來接她回家時，起初還有一點抗拒，後來被弟弟感動、當場流淚，弟弟才順利將母女倆接回家團圓，過程中鄭女不斷向員警道歉，表示自己只是和家人吵架、情緒不穩，並無真的想要輕生的念頭。

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