美國總統川普(Donald J. Trump)和第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎（COVID-19)，相關議題也迅速衝上大陸微博的熱搜榜首，「川普夫婦確診新冠」累計逾13億人閱讀、40萬則留言討論。許多大陸網友紛紛表示，「拜登躺贏了？」。

美國總統川普剛結束首場總統大選辯論後，接連搭機趕場造勢行程，不過他的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）辯論後與川普搭上同班機，經檢測已確診新冠肺炎，而川普也開始進行隔離程式。隨後，川普在推特上表示，他與第一夫人皆已確診。

據美國財經媒體先前早在白宮5月首次傳出疫情時就分析指出，一旦總統陷入嚴重疾病，將帶來經濟與地緣政治上的衝擊，程度需依總統身體狀況而定。地緣政治風險諮詢公司歐亞集團總裁伊恩佈雷默（Ian Bremmer）坦言，一旦總統身體診斷出問題，股票市場短期大跌是可預期的。

而據《美國憲法》25條修正案規定，允許川普暫時將總統權力暫交副總統直至可以視事，前總統小布希與雷根皆有過相關紀錄。另外，根據1947年通過的《總統繼任法案》（Presidential Succession Act of 1947），總統一旦離開其職務，將由副總統兼參議議長、眾議院議長、參議院臨時議長，順位依序遞補。

對於川普確診，大陸網友普遍反應都是嘲諷居多，也有些網友拋陰謀論質疑「也不知道是真確診還是假的，會不會只是一種競選手段？」、「辯論賽雙雙失敗後，競選的最後策略：假裝染上新冠，然後過兩禮拜再說康復了，體現自己健康形象，以此來證明他對新冠病毒的所有策略都是正確的」。

但也有網友表示，「站在人道立場，希望川普能早日康復吧」。

(中時新聞網)