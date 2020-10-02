總獎金300萬元的高雄公開賽第三回合，林永龍表現雖不如前兩回合犀利，但是仍保持沈穩節奏出擊，揮出低於標準桿1桿的71桿，以三回合總桿低於標準桿12桿的204桿持續單獨領先，並擁有領先4桿優勢，明天尋求生涯首冠。

洪健堯打74桿，以4桿之差的208 桿暫時仍獨居第二；業餘選手陳季群揮出70桿，職業球員沈威成74桿，兩人同以三回合總桿低於標準桿5桿的211桿暫並居第三，尚落後領先的林永龍7桿。

林永龍繼2013年6月底的 PQI 科技盃高爾夫公開賽（新豐球場）最後一回合，他曾經在領先組出發，事隔7年，明天才再度於領先組出發，不同的上次是並列領先，這次是單獨領先。但巧合的是那次並列領先同組出發球員也有洪健堯，另一位是張澤鵬，不過最後一回而原落後他們一桿的 52 年次呂文德，卻打出 68 桿而逆轉奪冠。

今天大會仍採「較佳球位」（Prefer Lie）規則，球落在球道上可於一支球桿長度內免罰脫困，置球再打。林永龍今天二鳥一柏忌，他說今天諸桿都普普，主要是鐵桿打得沒有前兩回合準確，未能創造靠近洞抓鳥機會，旗位也比較刁鑽，所以採取安全保守的打法。他指出，雖然第 15 洞那記 5 呎短推失手吞柏忌很可惜，未能創造零柏忌紀錄，不過四桿洞的第八洞，一木開球直且遠，距旗洞 120碼，第二桿打上果嶺，距洞 3 呎，一推抓鳥，是今日佳作。他今天推桿數 33 推，與昨天第二回合相同，他認為今天的推桿力道都不太夠；明天希望鐵桿能再次發揮準頭，靠近洞口，多創造抓鳥機會。

洪健堯今天一鳥三柏忌，一下場前兩洞就因開球失手，連吞兩個柏忌，前九洞 38 桿，第 11 洞終於把握住推桿，抓下第一隻小鳥，可惜第 12 洞三桿短洞，兩桿切上果嶺，距洞 6 呎，錯失保帕機會，再吞一柏忌，後九洞 36 桿。他賽後說，一開始的連續兩柏忌他並未放在心上，但是打到後面，不應該犯的心態錯誤逐漸湧上心頭，包括「最後一組的無形壓力丶風勢丶他人的成績」等等，都讓他放不開手腳，無法充分發揮應有水準；鐵桿丶切桿與推桿都表現很普通；他今天的推桿 33 推，比昨天多了六推。

(中時 )