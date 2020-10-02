眾人高喊「道路要平權，回家要安全，抗議平鎮分局，拒絕逼車，拒絕殺人」。（黃婉婷攝）

台88線日前發生一起水產行小貨車路肩逼車，導致重機騎士慘摔事件，1日凌晨桃園平鎮也出現貨車司機切入內側車道害女騎士重摔一事，被視為「水產行事件」重演。台灣機車路權促進會2日發起「桃園平鎮逼車夜，中秋應景烤河蟹」活動，號召網友前往包圍平鎮分局，要求警方應讓貨車駕駛以公共危險或肇事逃逸罪嫌偵辦。

活動於下午3時開始，主辦方先請警方商借周邊的停車場地，並號召車友進入分局所設的意見表達區，現場約聚集40、50個人，並自備烤肉架現場生火，直呼警方作為讓人「很火」。主持人也帶著現場支持者高喊「道路要平權，回家要安全，抗議平鎮分局，拒絕逼車，拒絕殺人」，控訴警方執法不當。

現場約聚集4、50人。（黃婉婷攝）

主持人、台灣交通安全協會理事吳祥瑀指出，「水產行事件」發生4天後，平鎮又發生類似事件，但警方僅以「右側超車」來定調事故，認為貨車只是不慎超車，「我們今天就是來抗議警察不當執法，沒有重視機車騎士的生命，與逼車所帶來的危險性。」

平鎮分局副分局長陳怡誠昨出面接受陳情，表示經查閱事發前1公里監視錄影畫面，貨車與重機雙方均未有競速、變換車道或追逐的情形。事發後，兩造雙方皆向處理員警表示為「超車」所致，並非警方逕行提起。為求客觀慎重，目前已將證據移請第3方桃園市政府車輛行車事故鑑定會進行肇責鑑定。

至於本案是否涉及刑法第185-4條「致人死傷而逃逸」，陳怡誠解釋，貨車駕駛在事發後便立即下車等待警方到場處理，並未離開現場與逃逸。經請示桃園地檢檢察官後，當事人須做筆錄陳述案情，因此平鎮交通分隊已主動聯繫傷者，但女騎士表示心情尚未平復，暫時不提出告訴。

(中時 )