高中女生愛上40歲大叔，被愛情沖昏頭，一名女網友上網發文求助，表示自己的妹妹與大叔談戀愛，但是妹妹才剛高中畢業，就吵著要與大叔結婚，不介意對方月薪2萬4千元，稱讚他「很有上進心」，讓女網友一家人不知該如何是好。

女網友在臉書社團「靠北女友」發文，求救「誰可以來幫幫我妹妹？她要跟爛人跑了」，女網友說妹妹不久前帶男朋友回家，表示兩人即將結婚，而對方是一名40歲中年男子，在工廠擔任作業員，月薪約2萬4千元，家人不可置信，認為妹妹男友40歲了，卻只領這樣的薪水。

不過妹妹不為所動，稱讚男友「現在這樣已經很有上進心了，他當初在家啃老啃到30歲，所以現在有工作已經很好了」，這時爸爸擔心養家問題，更怕女兒受苦，問對方「要養小孩這樣薪水夠用嗎」，妹妹男友回答非常豁達「反正現在小套房很便宜才幾千塊，我們住小套房就好了，岳父你放心啦」；女網友最後表示，大叔習慣也不好，直接在家抽菸，還亂丟菸蒂。

等大叔離開後，家人苦勸妹妹不要衝動，但妹妹卻聽不進去，甚至偷偷整理行李，準備與大叔私奔。網友看完文章，反勸原PO不要管妹妹，到頭來她會知道家人是對的，「沒有跌倒，她不知道痛，讓她去吧」、「不經一事，不長一智，孽緣啊」、「吃苦了就會回來，妳再怎麼勸都沒用」、「辦婚禮發現大叔拿不出錢就會冷掉了」。

(中時新聞網)