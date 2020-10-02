楊姓男子疑似長期與父母不睦，去年中秋節當天涉嫌在屏東父親住家旁縱火，燒毀父親機車和鄰宅側牆，還辯稱是想烤肉、生火不慎導致。一審屏東地院依公共危險判拘役30日可易科罰金，檢方認為烤肉生兩處火有違常理、不服上訴，高雄高分院認為中秋烤肉合情合理，生幾個火堆是個人喜好，判駁回。

判決指出，2019年9月13日晚上9時許，楊男在屏東父親住處旁點燃2處火堆後隨即離去，火勢一度延燒，經消防隊搶救無人傷亡，但楊宅遮雨棚燒融，機車、農耕機都燒到只剩骨架，鄰宅外牆冷氣機也燒毀。

楊男行為被監視器錄下，警方事後依公共危險罪移送。楊男辯稱，當天在老家生火想要應景烤肉，生完火才突然想到是要與太太烤肉，才騎車回家，不是故意放火。檢方認為，失火現場找不到烤肉器具，楊男更在火勢變大、濃煙竄出時離去，是刻意縱火。

楊男姊姊駁斥，娘家根本沒有烤肉的習慣，楊男父母也說很久沒見到楊男。一審法官認定楊男疏於用火，但考量他領有身心障礙證明，事後已賠償老父及鄰居的損失，判拘役30天、可易科罰金。

高雄高分院法官認為，中秋烤肉是習俗，楊男想要烤肉不無可能，生2處火也是個人喜好，檢方也無法證明楊男與父母不睦，不能因此判定是蓄意縱火，最後判決上訴駁回，檢方可再上訴。

(中時 )