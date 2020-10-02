美國大選11月3日登場，通訊投票和提前投票已陸續展開。在德州，共和黨籍的州長艾伯特（Greg Abbott）1日宣布，以選舉安全為由，自2日起關閉大部分通訊選票的收集點，此舉被民主黨抨擊是打壓選民投票意願。德州一些地方選務官員已跳出來反彈，稱會對抗艾伯特下達的新令。

美國大選倒數一個月，提前投票在各州陸續展開。在關鍵的德州，州長艾伯特要求州內254個郡，每郡只能開放一個通訊選票的收集點，聲稱是要確保選舉過程的安全，但德州是全美面積和人口第二大州，民主黨批評艾伯特的決定是要打壓選民投票意願。

因為疫情之故，通訊投票今年人數暴增，外界擔心這會是最後扭轉選情的「十月驚奇」之一，至於川普總統則多次抨擊通訊投票會增加選舉舞弊風險。並在首場電視辯論中，再次質疑通訊投票對於選舉的公正性。

德州查維斯郡（Travis County）的選務辦公室工作人員德波瓦(Dana DeBeauvoir)指出，該郡今年需要2500位投票所臨時員工，比起往年多了一倍。而該郡也已設立了四個收集通訊選票的地點。她稱艾伯特的命令「非常不幸」，並計畫「挑戰州長」欲關閉該郡其他三個收集站的命令。

(中時 )