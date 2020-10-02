109國慶大會預演人員管制範圍。(台北警察交通大隊)

109國慶大會預演車輛管制範圍。(台北警察交通大隊)

109年國慶籌備委員會訂於10月8日假總統府前舉辦「國慶大會預演」活動，因應當日為上班日，臺北市政府警察局為維護本項活動之交通秩序與安全，將進行道路管制，並請公車配合改道行駛。相關管制時間及範圍如下：

一、管制時間：10月8日（星期四）11時至17時(視狀況提前或延後)。

二、管制區域：桃源街(不含)以東、衡陽路(不含)以南、公園路(不含)以西、愛國西路（不含）以北等，所圍區域。

三、管制措施：

（一）桃源街與寶慶路、桃源街與長沙街、桃源街與貴陽街，管制車輛往東行駛。

（二）重慶南路與愛國西路、博愛路與愛國西路，管制車輛往北行駛。

（三）公園路與凱達格蘭大道路、公園路與貴陽街口，管制車輛往西行駛。

（四）博愛路與衡陽路、重慶南路與衡陽路、懷寧街與衡陽路，管制車輛往南行駛。

請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛避開管制區，勿任意違規停車，並遵守員警指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

管制時間內行經相關管制路段之各路線公車將配合改道行駛，詳情請連結臺北市公共運輸處（http://www.pto.gov.taipei/）或臺北市政府交通（http://www.dot.gov.taipei/）等網站查詢。

(中時新聞網)