杜姓女子涉嫌未經家人同意、盜領姊姊惡性腦瘤手術保險理賠金70萬元，被家人依偽造文書、侵佔、詐欺等罪提告。法官認為，杜女長期照顧姊姊養病，受委託請領保險金是人之常情，杜姊就醫紀錄也無法證明事發當時意識不清遭騙，最後判杜女無罪，上訴也遭駁回。

判決指出，杜女的姊姊2017年2月時接受顱內惡性腦瘤切除手術，該年5、6月時，杜女涉嫌利用保管姊姊的印鑑、存摺，透過姊姊的老闆邱姓男子協助，向勞工保險局申請失能給付70萬元。杜女9、10月分3次將該款項領出，花光殆盡，其他家屬得知後不滿提告。

杜女辯稱，家族會議決定由她照顧開刀後的姊姊，因為生活有開銷，加上擔心影響殘障補助，姊姊才親口委託她將保險理賠金全數領出，當時也沒有證人。

檢方認為，杜姐過去曾接受蘋果日報25萬元善款，經家族會議決定用途，杜女利用姊姊意識不清、無法言語表達且未經家族同意，就私自領用70萬元，擺明是侵佔。

但法官根據杜姐在義大醫院的就醫紀錄及杜姐的女兒、表妹證詞，認為杜姐直至2017年11月時意識仍清楚，還有表達能力。法官認為，杜姐委託杜女請領保險金，是基於血緣和情誼，是人之常情，最後判杜女無罪，全案仍可上訴。

法官也強調，杜女提領款項後如何花用，既未經起訴，是否涉及其他犯罪，或僅涉及民事糾紛，法院均無從審究。

(中時 )