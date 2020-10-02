▲彰化縣和美鎮過去是紡織、製作雨傘故鄉，還社社區打造全國獨一無二的彩虹傘巷成為觀光新亮點。（吳敏菁攝）

找把屬於自己的傘，傘擋雨遮日，予人意像特富，和美還社社區就打造全國獨一無二彩虹傘巷、卡里善之樹廣場，撐起了旅人新亮點，吸引全國各遊客來拜訪在地人情、藝術和產業故事，2日手作市集，彩繪雨傘、拓印手提袋，讓人驚艷創意的能量。

還社社區發展協會與卡里善之樹2日起連續2日辦理「村落裡的小精靈市集」縣長王惠美說，卡里善是和美的舊名，過去盛產雨傘、紡織，又有織女故鄉的別稱，卡里善之樹館長林冠瀚賢伉儷將傳統產業結合文創，讓社區變得不一樣，未來將結合鄰近街長宿舍等地方景點，形成輕旅行的路線，吸引遊客和更多青年留在彰化一起為故鄉打拚。

▲彰化縣和美鎮過去是紡織、製作雨傘故鄉，還社社區打造全國獨一無二的彩虹傘巷成為觀光新亮點。（吳敏菁攝）

▲彰化縣和美鎮過去是紡織、製作雨傘故鄉，還社社區打造全國獨一無二的彩虹傘巷成為觀光新亮點。（吳敏菁攝）

林冠瀚說，這次打造卡里善手作市集，邀請到知名手作DIY的品牌、彰化市知名早午餐店等，希望透過市集的方式，活絡地方。帳篷是社區民眾以布作的方式取代傳統的帳篷，再加上在地的雨傘布，呈現出獨一無二的特色。

還社社區發展協會理事長林永中表示，社區志工的投入讓卡里善聲名遠播，65位志工投入整理環境、社區關懷，里長陳泊羽還開著開爾夫球車接送志工、長者，迭出創意，利用巷內花草做拓印，拓印手提袋。

陳泊羽說，志工、企業和藝術創作者投入，3年多來打造多處裝置藝術，從停留時間約15分鐘的小景點，成為可以逛約45分鐘至1小時的聚落，01熊咖啡與鄰長家柑仔店增加景點的豐富度。

文化局長張雀芬表示，卡里善的村落裡住著五個小精靈，各司紡織、裁剪、印刷、縫紉、組裝作，打造小精靈特色的市集，有獨一無二的帳篷攤位，參與都是青年文創品牌，值得尋寶，拜訪彰化文創新產業。

(中時 )