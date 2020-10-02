華為禁令生效後，全球晶圓代工龍頭台積電無法繼續供貨，導致華為消費者業務執行長余承東8月坦承，麒麟9000處理器將成「絕版」，根據最近消息指出，在台積電5奈米製程EUV技術加快腳步趕工下，最終生產880萬顆麒麟9000晶片。雖然華為手機晶片難求，但大陸科技巨頭騰訊仍發給1萬多名員工華為5G摺疊手機。

據《中國基金報》報導，騰訊的平台與內容事業群（PCG）日前舉行成立2周年員工溝通會上，發送給1萬多名員工給華為Mate Xs 5G摺疊機作為禮物，總花費約為2億元人民幣(約8.4億元新台幣)。

PCG為騰訊發展互聯網、內容文化生態融合發展，推動影視、社交平台以及新聞業務，騰訊視頻目前的付費會員數，已經突破1.14億人。

華為在今年 2 月 24 日於巴塞隆納發售小改版的Mate Xs摺疊機，並於3月初發售國際版Mate Xs摺疊機，官方售價為1萬6,999元人民幣(超過7萬元新台幣)，為目前華為最貴的智慧型手機，搭載去年發表、採用台積電7奈米EUV製程的麒麟990處理器，螢幕尺寸為8英寸，記憶體組合是8+512G， 4顆後置鏡頭。

但在美國5月對華為發出最新禁令後，該款手機在市面大缺貨，據傳該款手機價格已經衝破2萬元人民幣。根據報導指出，該包裝「放肆熱愛，勢如少年」幾個大字，目前該款手機在淘寶價格仍維持官方售價，但1周只賣3天，還現購100部，每周一、三、五10點8分開賣，其他時間都是無貨狀態。

騰訊的員工福利為大陸企業前幾名，早在去年12月，騰訊雲在第三季完成人民幣百億營收目標，騰訊雲團隊及技術工程事業群（TEG）的員工也每個人獲得iPhone 11 Pro作為獎勵。

(中時新聞網)