隨著阿德巴約(頸部扭傷)、卓拉吉奇(左腳足底肌膜撕裂)兩大熱火主力恐將缺席3日總冠軍賽G2，熱火總教練史波斯查2日無奈表示，「現在是考驗陣容深度的時刻，因為我們不能像以前那樣進行球員輪替，但我們仍有信心，也會團結一致。」

從史波斯查這段話當中不難看出，阿德巴約、卓拉吉奇兩人確實不太可能打G2，特別是阿德巴約，史波斯查強調，「這跟他在東區冠軍賽遭遇的肩膀傷勢不同，傷勢都在同一側，因此很多人認為是相同傷勢，不過他這次應該是新傷。」

假如少了今年季後賽場均17.8分、10.9籃板的阿德巴約，熱火內線戰力勢必大受影響，卓拉吉奇就算打了止痛針硬上，表現也會大打折扣，可是史波斯查已經做好備案，假如阿德巴約、卓拉吉奇不打，將由歐利尼克與納恩挺替位置。

或許史波斯查比較不用擔心納恩狀況，儘管他在季後賽不受重用，先發位置更被卓拉吉奇取代，卻在G1替補打了20分鐘，就摘全隊次高18分，「我已經準備好了，整個球季時刻我都做好準備，我必須挺身而出，就是這樣！」納恩表示。

(中時 )