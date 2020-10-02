馬來西亞籍女星劉芷希，擁有美艷外型與火辣身材，在港劇《降魔的2.0》扮演火辣的日本AV女優，受到不小關注。然而身為富二代女星的劉芷希，原本打算在今年年底與交往4年半的機師男友結婚，近日卻坦言要被迫延期，因為真的沒多餘的錢辦婚禮。
原本在香港演藝圈發展順遂的劉芷希，今年與TVB約滿不續約，選擇回去大馬陪伴年邁父母。據悉，她的父親在當地經營中藥、咖啡店、經濟型酒店等生意，還有個穩定交往長達4年的機師男友。
不過劉芷希就強調她只是幫忙顧店，現在還沒有能力去繼承生意。35歲的她更坦言原本已與機師男友計畫好在年底結婚，不過現在因為新冠肺炎疫情關係，真的沒有心思去計劃。
據中國報報導，劉芷希說男友已經長達半年沒有收入，加上先前為了共組家庭，還一起買房買車，想不到會因為疫情影響，讓她與男友的收入至少少了8成，因此兩人最近都在煩惱怎麼維持生活，當然也沒有錢辦婚禮了。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。