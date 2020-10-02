劉芷希身材性感，曾獲香港珠寶小姐冠軍。(取自劉芷希IG)

馬來西亞籍女星劉芷希，擁有美艷外型與火辣身材，在港劇《降魔的2.0》扮演火辣的日本AV女優，受到不小關注。然而身為富二代女星的劉芷希，原本打算在今年年底與交往4年半的機師男友結婚，近日卻坦言要被迫延期，因為真的沒多餘的錢辦婚禮。

原本在香港演藝圈發展順遂的劉芷希，今年與TVB約滿不續約，選擇回去大馬陪伴年邁父母。據悉，她的父親在當地經營中藥、咖啡店、經濟型酒店等生意，還有個穩定交往長達4年的機師男友。

不過劉芷希就強調她只是幫忙顧店，現在還沒有能力去繼承生意。35歲的她更坦言原本已與機師男友計畫好在年底結婚，不過現在因為新冠肺炎疫情關係，真的沒有心思去計劃。

據中國報報導，劉芷希說男友已經長達半年沒有收入，加上先前為了共組家庭，還一起買房買車，想不到會因為疫情影響，讓她與男友的收入至少少了8成，因此兩人最近都在煩惱怎麼維持生活，當然也沒有錢辦婚禮了。

(中時新聞網)