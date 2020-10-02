讓愛在人間穿梭！員林禪寺董事會為了紀念已故董事長，捐贈彰化縣政府高頂復康巴士，嘉惠員林地區身障朋友。（吳敏菁攝）

讓愛繼續穿梭人間！員林禪寺已故董事長朱文科，一生奉行菩薩道，於中部設立員林寺承善會30餘年來，辦理員林地區清寒弱勢獎學金等，嘉惠無數學子，董事會為了延續善行，並拋磚引玉，2日捐贈彰化縣政府高頂復康巴士，嘉惠員林地區身障朋友。

縣長王惠美表示，已故朱前董事長結合眾人力量，幫助非常多的學校及弱勢朋友，這次逝世3周年，感謝董事會及師兄師姐的支持，將朱前董事長的慈悲精神繼續發揚光大。

讓愛在人間穿梭！員林禪寺董事會為了紀念已故董事長，捐贈彰化縣政府高頂復康巴士，嘉惠員林地區身障朋友。（吳敏菁攝）

讓愛在人間穿梭！員林禪寺董事會為了紀念已故董事長，捐贈彰化縣政府高頂復康巴士，嘉惠員林地區身障朋友。（吳敏菁攝）

王惠美表示，彰化縣目前約有6萬9000多位身心障礙的朋友，有77輛復康巴士。復康巴士使用年限只有8年，汰換率極高。就任一年多來，已經募集汰換了10輛復康巴士來服務身心障礙的朋友。

員林禪寺董事長王金龍和執行董事也是前董事長朱文科的兒子朱章銘表示，已故董事長，法名「達軍」，為了發揚朱董事長一生奉獻佛教、服務社會的精神，這次捨報3周年，捐出康復巴士，祈請讓善的願力行得更遠，不僅提供身心障礙朋友搭乘，也提供了身心障礙朋友及其家屬就業機會。

彰縣府社會處表示，康復巴士過去營業到下午5點，但是發現需求量很大，將時間延長到下班以後，行駛到晚間10點，讓身心障礙的朋友方便就醫，每月還可以免費使用8次，價格也只有計程車的3分之1，民眾可以透過電話或網路申請。

(中時 )