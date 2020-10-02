疾管署2日公布新北市三峽區新增5例本土登革熱確診個案，新北市府2日在五寮派出所成立前進指揮所，由區長擔任指揮官，包括區公所、衛生局所、環保局、農業局及警察局等跨局處單位進駐當地，第一線執行環境整頓及社區衛教等各項防治工作。

截至目前，這起群聚已匡列具相關接觸史民眾共552人，其中採檢536人，尚約88人檢驗中，餘423人檢驗陰性，本起群聚截至目前共計30人確診，其中新北市三峽區26例、桃園市龜山區3例及八德區1例。

新北市衛生局指出，9月16日三峽區五寮里出現第1例本土登革熱病例後，除召開跨局處應變會議，整合各局處防疫資源，全力遏止疫情擴散，控制於該區域，市長侯友宜及副市長謝政達也分別在9月27日、本月1日巡視五寮社區防治情形。

新北市副祕書長朱惕之2日帶領市府團隊於五寮派出所成立前進指揮所，截至目前已動員近677人次巡檢社區環境，清除5544積水容器，116.5噸垃圾，衛教宣導87場次，計3667人參與，8人次巡邏高風險管制區。

(中時 )