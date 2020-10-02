廣西羅城仫佬族自治縣近日舉行一次廣場舞大賽上，有參賽者表演期間突然倒地，經搶救無效身亡。從現場曝光的畫面中發現，死者倒地後，其他表演者並未即時上前查檢視狀況，更有人跨過死者身上。事故發生後，賽事主辦單位當天將比賽取消。

據港媒「東網」報導，畫面中，多名女子身穿舞蹈服飾、持手鼓正在舞台上跳舞，當舞曲進入尾聲之際，前排一名大媽在完成轉圈、踢腿等動作後突然倒地不起，仰臥在台上一動不動。當時台上各人未有即時停下，倒地者身後另一人動作略有遲疑，但另一名表演者則豪不在意從倒地者身上跨過繼續表演。直到10多秒後其他人才停止表演，並上前查看。另一段畫面則顯示，事發後醫務人員在台上對倒地者進行檢查和救治，但搶救無效宣告身亡。

經事後了解，事件發生於周一（9月28日），羅城仫佬族自治縣舉辦的廣場舞大賽上，活動主辦單位為該自治縣文化廣電體育和旅遊局，承辦和協辦單位分別為該自治縣文化館和老年人體育協會協辦方為羅城仫佬族自治縣老年人體育協會

而在場有參賽者表示，該比賽是當地大型活動，吸引不少廣場舞愛好者參加。當日參賽隊共50多支，參賽者有長者也有年輕人。另有知情者稱，死者是一名經已退休的女性長者，惟報道未有交代死者死因。

(中時新聞網)