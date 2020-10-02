中秋、雙十連假將屆，國銀積極推出各類旅遊優惠，搶攻國旅商機，推出的回饋囊括飯店、訂房網及旅行社，各類通路一應俱全，第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行皆有相關優惠，民眾可把握機會。

一銀迎接中秋連假旅遊旺季，即日起至2020年11月30日前，持一銀卡至國內任一飯店/民宿/旅館與指定旅行社行程或訂房網(含APP)消費，筆筆享7％刷卡金回饋；另使用宜蘭認同卡優惠，最高再享7％回饋，合計共14％超高回饋。

此外，一銀攜手易遊網推出「花蓮遠雄海洋公園旅遊套票再享最高82折優惠」，親子歡聚共度美好連假時刻。為提供卡友深度體驗台灣之美，持一銀卡至雄獅旅遊購買「大人囝仔」行程再享2％回饋。

華銀信用卡推出安心旅遊滿額回饋，9月1日至10月31日至全臺旅行社、飯店、訂房網累積消費滿3,000元，登錄送統一超商現金抵用券100元，累積消費8,000元，登錄送統一超商現金抵用券300元(每卡戶活動期間限回饋一次)。訂房部分，另可搭配華南銀行食在精彩精選飯店37折起優惠、Expedia專屬訂房網頁92折起優惠、樂訂房專屬網頁連結Agoda訂房登錄最高5％回饋，訂房消費同享安心旅遊滿額回饋。 兆豐銀則是至雄獅旅遊刷兆豐卡訂房皆可現折200元再送全家超商大拿鐵2杯、至易遊網訂購遊樂園等指定行程可享9折、倘若於Expedia訂房則可享88折，搭配兆豐的旅遊網購信用卡「e秒Happy卡」又可賺5％現金回饋，等於輕鬆就能入手高達17％優惠。

中信銀推出指定國內旅行社/飯店旅宿登錄活動並消費，享限量刷卡金回饋，周日滿5,000元回饋500元、活動期間累積滿2.5萬元，加碼回饋500元。加碼回饋時間為7月15日至10月31日。

台新銀推出「中秋雙十瘋玩臺灣 旅遊滿額贈最高5％」回饋，9月23日至10月11日，活動期間於全臺旅行社、航空公司、指定訂房網、國內飯店刷台新信用卡累積滿5,000元贈5％刷卡金回饋(上限500元，需登錄，限量500名，指定訂房網限Agoda、Expedia、hotels.com)

玉山銀行於10月31日前，在AisaYo預訂指定國內旅宿，玉山信用卡輸入優惠碼再享全平台旅宿享6％折扣。12月31日前，於PChome旅遊輸入優惠碼即可享當地遊/券商品3％折扣。

此外，12月31日前，玉山Only卡於Agoda專屬網頁預定全球飯店，享10％房價現折優惠，搭配指定通路最高5.2％紅利回饋，回饋相當於15.2％。12月31日前，玉山Only卡於指定旅行社或指定飯店最高回饋享5.2％紅利回饋。

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