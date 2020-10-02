范振鋒和李思欣9年婚姻幸福穩定。（圖／翻攝自李思欣Charmaine、范振鋒Ricky微博）

47歲香港男星范振鋒曾出唱片，並演出電影《寒戰II》中飛虎隊行動指揮官「游國雄」一角，9年前他和女星李思欣結婚，8月底他和合作近10年的TVB約滿不再續約，最近他受訪，表示跟前東家沒有不愉快，只是因疫情影響沒工作，他才想要離開爭取更多機會，眼看今年時局社會動盪不安，他也坦言跟太太考慮不生小孩了。

范振鋒年輕時曾到台灣發展學習幕後工作，後來和梁奕倫在香港組成男團Double.R，最後解散，他曾和TVB簽歌手合約，後來改簽藝員合約，主持過節目《兄弟幫》、《夜宵磨》等，但今年初《兄弟幫》停播，范振鋒工作減少，今年8月底，范振鋒宣告離巢，寫下：「不知不覺這次簽約近10年了，感激多謝TVB各位同事、管理層，給過機會及合作過的監製！希望將來有機會再合作！江湖見！」

據《東網》報導，范振鋒強調跟TVB沒有不合，8月時公司有跟他談續約，但也挑明目前暫時沒工作，所以決定離開，他雖手上還有電台DJ、電影監製等工作，也因為疫情收入大減，幸好他跟太太平時都很節儉，現在也少上街吃飯，三餐叫外賣，還可以比價，算是勉強撐過難關。

范振鋒和李思欣結婚9年，至今沒有愛的結晶，被問疫情是否會影響做人計畫？范振鋒坦言以前總會回答順其自然，但今年因為疫情，「世界好像變得很恐怖混亂」，幸好目前沒小孩，否則更慘，他也鬆口跟太太因此卻步當爸媽的計畫，擔心拖累下一代。

(中時新聞網)