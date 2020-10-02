長榮大學觀光與餐飲管理學系師生，完成「寶來自然文化之旅」電子摺頁，將其贈予高雄市政府農業局，由代理局長王正一收受（左一）。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

一群具備觀光行銷與餐飲專業的長榮大學師生，研發「寶來梅創意料理」及「寶來梅調製飲料」等商品，及完成「寶來自然文化之旅」電子摺頁，將其贈予高雄市政府農業局，善盡大學社會責任，帶領大家看見六龜的美好。

高雄六龜寶來這幾年在中央及地方支持下，也加入農村體驗行列，結合十八羅漢山、新威森林公園、賞梅步道、金煌芒果、鑽石蓮霧等自然環境及產業資源，深受遊客喜愛。

2009年莫拉克風災重創六龜溫泉寶地，情況慘烈，但在地居民未被擊垮，跟著政府腳步重建，長榮大學教師林千琪看見撐起頃頹家鄉的居民們，深受感動，帶著觀光與餐飲管理學系學生們，走訪六龜寶來地區，學生將所見所聞結合所學，具體展現在寶來地區的觀光及產業行銷推廣。

高雄市政府農業局代理局長王正一表示，六龜寶來重建腳步從未停歇，整個六龜以社區為發展據點，積極投入各項軟硬體建置，另最近很夯的山茶農業體驗，農業局也就邀請各專業代表，共同參與在地茶庄製茶體驗，透過與茶農們的對談，提出對六龜農業具體建議，藉由政府、學界與在地社區的緊密合作，必定可為高雄六龜及其他農村地區，建立更穩固的發展基礎。

(中時 )