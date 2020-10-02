「HAKKA趣市集」現場有20多攤在地特色品牌、小農與藝術原創攤位，打造客庄美學選物市集。（林雅惠攝）

「HAKKA趣市集」現場有20多攤在地特色品牌、小農與藝術原創攤位，打造客庄美學選物市集。（林雅惠攝）

「雄好客！高雄好客輕旅季」2日在美濃客家文物館前廣場盛大開幕，同時也是第一場「HAKKA趣市集」，客委會主委陳志勇、美濃區長鍾炳光、農會總幹事長鍾清輝等人為活動開幕，市集上另有親子草地野餐派對、樹下故事屋及DIY體驗等內容。

高雄市客委會與26業者異業結盟，分別在美濃、六龜、甲仙與杉林等地區，於10月與11月推出三場「HAKKA趣市集」，另依據杉林葫蘆產業、甲仙樟腦文化、六龜山茶與美濃古蹟人文等特色，2個月推出18場次單日或半日遊程。

客委會主委陳志勇表示，客委會陸續爭取中北部優質旅行團來高雄客庄，從高鐵站當起點，第一站選擇美濃，接著擴及六龜溫泉、甲仙芋冰與杉林葫蘆等特色，透過「大美濃計畫」淘光遊客口袋裡的錢。

今日活動中，現場有20多攤在地特色品牌、小農與藝術原創攤位打造客庄美學選物市集與野餐派對，下午則邀請客家流行音樂大賽獲獎者李彥鋒及廣受大小朋友喜歡的蘋果劇團動感演出，周邊則有樹下故事屋，手帕印章DIY等親子活動；中秋連續假期，民眾在精彩的劇團表演與歡樂悠揚的客家音樂演奏中享受草地野餐樂趣，渡過充實愉快的假日時光。

(中時 )