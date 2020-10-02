臺南市政府經濟發展局振興臺南商圈消費，提供民眾優惠及便利的多元支付工具，特別與民視、LINE Pay、一卡通公司及聯邦銀行合作推出「109年臺南商業振興消費、數位轉型輔導與行銷計畫」，從今年7月起就超前部署，於臺南商圈指定店家推出使用LINE Pay Money消費付款享最高20％回饋的消費刺激優惠，活動至今近2個月響應熱烈，已於臺南商圈締造逾4千萬元的行動支付業績。

臺南市市長黃偉哲表示，7月起配合中央振興3倍券，臺南推出一系列消費優惠及抽輕豪宅的活動迴響熱烈，締造臺南經濟佳績。另為活絡商圈消費並響應中央政府推動智慧多元支付，市府也於臺南商圈擴大行動支付普及應用，結合官民資源提供行動支付高額優惠，一方面於疫情趨緩時快速拉昇經濟活動，另一方面讓造訪臺南的旅客享有行動支付的便利服務。

市府經發局長陳凱凌表示，本次商圈行動支付優惠活動，臺南市政府與民視、LINE Pay、一卡通公司及聯邦銀行合作，祭出透過LINE Pay使用LINE Pay Money付款消費享最高20％回饋活動，成功吸引在地市民及全國各地民眾前來臺南商圈旅遊消費，振興地方經濟，臺南商圈參與活動的店家將近1千家，截至9月行動支付交易筆數已超過4萬筆，消費金額更是突破4千萬元，相較於前一季，使用行動支付業績成長近15倍。

(工商 )