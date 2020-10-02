秋季正是出遊好季節，台灣9家「萬豪旅享家」參與酒店與悠遊卡公司共同打造「悠遊台灣豪豪住」活動，以悠遊付/悠遊聯名卡支付台灣大車隊車資，單筆扣款滿新台幣100元，即可抽住宿券或雙人餐券，讓你吃飽又住好。

即日起至11月15日止，消費者使用悠遊付支付台灣大車隊車資，符合資格即可享1次抽獎機會，消費愈多次、中獎機率愈高，共有12名消費者可抽中「萬豪旅享家」台灣參與酒店尊享住宿券(每人限中獎1次)，其中包含台北W Hotel、台北萬豪酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、台中萬楓酒店等酒店。

若以悠遊聯名卡支付台灣大車隊車資，則可抽「萬豪旅享家」台灣參與酒店雙人餐券，共有15個中獎機會(每人限中獎1次)，可在絕佳的美景當下，兩人一同大快朵頤當前美食。

在海外疫情尚未舒緩、國內旅遊正夯下，使用悠遊付/悠遊聯名卡搭台灣大車隊支付車資，符合資格者就可抽頂級酒店的住宿券或餐券。

(工商 )