台南勞工局晴天坊有線上銷售平台，每年會辦理約300百場展售活動，助夥伴創業、推廣藝品。（台南勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

空有手作藝品才能但苦無被看見機會嗎？台南市政府勞工局輔導弱勢與身障自力更生的「晴天創意築夢坊」作品甄選，即日自10月底開放收件，只要通過甄選，就有機會接受輔導創業，可參加市府的展售市集與平台，讓更多人看見你的才華與作品，找到商機。

勞工局長王鑫基表示，自2011年創立的晴天坊，即將邁入第10年，10年來超過300名夥伴加入。

晴天坊的服務不只有職能課程，也辦理觀摩活動等，提供夥伴一個持續精進的機會，去年起開辦一對一個別輔導的服務，針對夥伴創作或創業路上的疑問提供專家諮詢，讓許多弱勢夥伴在創業上持續進步，手藝品也獲得企業、政府單位的青睞而成為指定購買的宣導品或紀念品。

王鑫基說，許多夥伴也在晴天坊的輔導後，勇於參加各項對外比賽、活動，或成立小商號、店鋪，開啟自己手工藝事業的新頁。

勞工局表示，每年會辦理約300百場展售活動，晴天坊線上銷售平台成立後有2535件商品展售，10年來晴天坊的銷售金額已突破5500萬元，今年銷售雖受新冠肺炎疫情衝擊，但布口罩套、收納布包等商品也創造新的商機。

勞工局就業促進科表示，只要具有手工藝品創作的事實，不僅身心障礙者可參加甄選，今年起也開放具有手工藝職業訓練結訓證明的獨立負擔家計者、長期失業者、原住民等就業服務法第24條身分者加入，有興趣者可直接向勞工局洽詢，或上網搜尋「晴天創意築夢坊」查詢。

(中時 )