美國總統川普夫婦確診新冠肺炎，震撼全球金融市場，油價亞洲時段周五(2日)開低，截至台北時間下午6點，跌勢擴大至超過3%，道瓊期指更在稍早消息確定後，一度大跌超過560點，那斯達克100指數期貨則是目前大跌250點，4大科技巨頭盤前大跌超過2%。

4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google等美下周一將面對反壟斷法調查的結果，美國眾議院兩黨議員都表示將對這些大型科技公司的採用策略壟斷市場，政府會採取應對措施。隨著美國時間進入清晨時段，4大科技巨頭以及微軟盤前股價大跌超過2%，電動車大廠特斯拉盤前股價重跌21.73美元或4.85%、暫報426.3美元。

美股周五盤前，道瓊期指下跌418點或1.51%、暫報27271點；標普500指數期貨53.95點或1.6%、暫報3313.75點；那斯達克100指數期貨下跌249.75點或2.16%、暫報11325點。VIX指數則是飆升逾11%，美元指數也跌落93元關卡。

川普染疫效應蔓延，市場避險情緒激升，美元兌日圓稍早升破105關卡，黃金現貨價上漲0.17%、報在1,908.97美元，歐股包括英國、法國以及德國股市開盤全面走跌逾1%。

(中時新聞網)