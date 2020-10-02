中華郵政 推銀髮踏青樂悠郵 18:352020/10/02 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華郵政公司為鼓勵銀髮族壽險保戶走出戶外接觸大自然，培養運動習慣，維持身心健康，自2020年10月1日至12月31日於基隆、臺北、板橋、三重、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖等全臺19個郵局分別舉辦「中華郵政樂齡運動－銀髮踏青樂悠郵」活動。 凡於活動期間內，年滿65歲的郵政壽險有效契約要保人、被保險人及其陪伴同行者，均可免費報名參加，詳情請洽各地郵局或至中華郵政全球資訊網查詢。 (工商 ) #中華郵政 #銀髮踏青樂悠郵 #郵局 #中華郵政公司 #鼓勵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 青安年底落日 續辦聲浪高 04:102020/09/28 財經焦點 南市建失智友善網絡 逾2萬3000名「天使」響應 18:542020/09/27 寶島 《科技》2020年家用寬頻滿意度 中華電HiNet奪冠 11:422020/09/26 財經 《通信網路》電信業拚5G孤掌難鳴 中華電郭水義：盼政府帶頭 10:342020/09/29 財經 高股息護體 台股基金重回主場 04:102020/09/28 投資理財 敬老月10月起跑 長輩持敬老卡享624間店家優惠 18:542020/09/27 寶島 《熱門族群》5G釋照第2彈 中華電＋遠傳慢郎中、台灣大不同調 15:402020/09/29 財經 回饋在地 高雄銀推邁向高雄企業專案貸款 18:532020/09/29 財經 中華電PK網飛 電影大戰開打 04:102020/09/28 產業．科技 莫忘鋼筆初心 書寫宣揚中華文化 09:002020/10/01 生活 財經熱門新聞 嚇爆！油價又狂殺 兇手竟是川普驚天一句 - 財經 台積電爆了！狂掃全球半數EUV機台 狠甩死敵 - 財經 川普中鏢 美股要崩多少？專家洩最恐怖跌幅 - 財經 台積電狂砸百億獵4廠後 運將跟老謝曝台南變了 - 財經 中芯恐遭斷頭？英媒爆川普押錯籌碼 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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