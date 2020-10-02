寵物也要過中秋。看準國內民眾越來越重視毛小孩，兆豐銀行特地推出「寵物旅遊」刷卡優惠，只要持兆豐信用卡至雄獅旅遊購買任一寵物行程，即可現折5％，另再加贈全家超商100元禮物卡、倘若搭配兆豐e秒Happy卡又可再享最高5％現金回饋。

最特別的是，無論是不是有養毛孩、或單純喜愛動物想一同出遊的民眾，都可以報名參加，優惠行程包括大溪花海、落羽松秘境、寵物餐廳、寵物七星飯店、甚至亞洲最大寵物主題樂園「啵比星球」等，民眾都可搭著寵物專車與毛孩遊遍全台，並透過兆豐卡享有專屬優惠。

中秋連續假期來臨，各家銀行不約而同祭出包羅萬象的旅遊回饋大搶市場商機，華南打出旅遊平台最高刷8,000元送300元7-11抵用券，回饋率相當於3.75％、中信則推出旅行社及飯店週日消費滿2.5萬元最高可獲1,000元的優惠，回饋率約4％、國泰世華專為想搭飛機偽出國的民眾推出立榮假期95折優惠、台灣樂天則攜手Booking.com推出卡友專屬網頁稅前房價10％回饋，而兆豐銀行不僅聯手各大旅行社祭出各項超值優惠，如透過雄獅旅遊全台訂房可現折200元再送全家超商大拿鐵2杯、至易遊網訂購遊樂園等指定行程可享9折、更考慮到許多民眾出遊總要託人照顧毛孩的難處，特地推出寵物旅遊現折5％加送百元超商卡的優惠，讓飼主與寵物都可以一起歡度中秋連假。

如果想省錢的民眾，也可利用銀行的通路優惠疊加信用卡本身權益，讓旅費更加划算。舉例而言，若是兆豐銀行卡友，在Expedia訂房可享88折，搭配兆豐最新推出的旅遊網購信用卡「e秒Happy卡」又可賺5％現金回饋，等於輕鬆就能入手高達17％優惠，倘若再搭配政府提供的安心旅遊補助，10月底前不分平假日，住宿訂房最高可領2千元補助，就能大大省下一筆可觀的旅費。

除了連假出遊，中秋闔家大小最期待的烤肉，也是每年必備的重頭戲，各通路燒烤組合傾巢而出，兆豐銀行今年也特地與專門提供頂級食材的美福食集合作，推出最高14％的烤肉Bar驚喜回饋，10月11日前持兆豐美福聯名卡至美福食集單筆刷滿5,000元即可獲贈600元美福抵用券，搭配聯名卡本身的2％現金回饋，等於可用86折輕鬆享用高檔燒烤食材，大飽口福一番。

(工商 )