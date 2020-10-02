立法院修憲委員會成立在即，國民黨內部對於18歲公民權有共識，但在考監存廢與否存在歧見，目前黨內定調「廢院不廢權」，但考監兩院權利何去何從引發討論，有藍委形容廢考監恐將成為本次修憲，國民黨最大的內部戰場。黨團總召林為洲說，針對考監存廢，即使國民黨有共識，也要和他黨尋求共識，黨團將在下周舉行內部會議決定2席召委人選。

立法院朝野黨團日前同意成立修憲委員會，依政黨比例分配席次，包含民進黨22人、國民黨14人、民眾黨2人、時代力量1人，共39人，其中民進黨禮讓2席給無黨籍立委林昶佐、台灣基進陳柏惟，預計於下周二院會正式通過名單。

後續再由院長游錫堃召集朝野協商，決定修憲委員會首次開會日期，屆時將選出5名召委。國民黨團總召林為洲說，目前包含他、鄭麗文、李貴敏皆有表態肩負召委重責大任，下周將召集14名修憲委員會委員，用民主程序，推舉出2席召委，尊重所有委員的意見。

目前朝野提案聚焦18歲公民權、監察院與考試院改制、恢復閣揆同意權、總統國情咨文報告等議題。詢及本會期期望達到的目標，林為洲說，包括「18歲公民權」、「廢除考監兩院」，既然大家都有共識，那就希望能夠快點處理，畢竟案子送出立法院後，還需交付公投。

不過，黨內對於廢考監意見分歧，林為洲說，國民黨的立場就是「廢院不廢權」，考監的權利職務可以討論，看要回到立法院，或用獨立機關處理；他舉例，考試院和人事總處比較相關，也許考試院業務可和人事總處合併，至於監察院的業務，有一些是獨立的，比如人權委員會可能就要用獨立機關處理，另有一些職權和司法院重疊，以及是否要回歸立法院，都有待討論。

林為洲指出，考監兩院存廢議題，即使國民黨有共識，還要和他黨尋求共識，因為只有國民黨有共識也不足以讓案子通過，他推測到時候在委員會若沒有共識版可以出委員會，一旦送到院會處理，到最後就通通不會通過，屆時國、民兩黨在委員會是得到共識的關鍵。

談及黨內對修憲的看法，有藍委表示，考監存廢的問題在於，廢除這兩院後，權利該怎麼安排，各界對此有不同聲音，有人認為廢監不廢考，也有人認為應做組織調整，黨內能缺乏定論，他認為，在廢考監的議題上，可能會成為國民黨最大的內部戰場。

這位藍委說，民進黨過去在法律與預算案上，採輾壓式民主強行闖關通過，國民黨在修憲議題具有否決權，若國民黨不願意，就什麼都無法通過，絕不可能讓民進黨為所欲為，他喊話，手握發球權的民進黨，應思考要拿什麼跟在野黨交換。

(中時 )