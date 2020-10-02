國家元首確診新冠肺炎。(圖/莊雅婷製表)

美國總統川普與妻子梅蘭妮亞接受新冠肺炎篩檢，確定呈現陽性反應，消息震驚國際，美國期貨也應聲下跌400多點。然而，事實上，在川普之前也有國家元首確診新冠肺炎，其中全球第一個元首級領袖確診的是摩納哥親王亞伯特二世，而該國是以博奕、觀光著稱，也是世界最富裕國家之一。

川普在推特寫下，「與夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎。我們將即刻展開隔離與復原療程。我們將共同度過這個難關」。至於，梅蘭妮亞則是在推特寫下，「目前在家中隔離，我們感覺很好，我已推遲了所有即將進行的活動，請大家確保安全，我們將共同努力度過難關」。

然而，川普並非首例國家元首確診，以下為《中時新聞網》整理國家元首遭感染新冠肺炎的資料：

2020年3月：

◎摩納哥王室表示，現年62歲的亞伯特二世(Prince Albert II)確診，「他的健康沒有引發任何令人憂慮的狀況，」他仍在私人宅邸繼續處理政務。

◎英國首相強森(Boris Johnson)在推特自爆，確診新冠肺炎陽性，但他表示正遵循防疫規定在官邸隔離，將持續帶領國家打這場抗疫戰爭。

6月：

◎中美洲友邦宏都拉斯總統葉南德茲(Juan Orlando Hernández)證實，自己感染了新冠肺炎，妻子也確診。

7月：

◎巴西法院6月底裁定，總統波索納洛(Jair Bolsonaro)在公共場所必須戴口罩，他還是鐵齒不聽，結果在7月7日宣布確診。

◎玻利維亞總統艾尼茲(Jeanine Anez)確診。

◎白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)證實確診，但他表示已經康復。

9月：

◎中美洲友邦瓜地馬拉總統吉昂馬岱(Alejandro Giammattei)，新冠肺炎檢測結果為陽性，且他在疫情流行期間已篩檢6次。

10月：

◎美國總統川普(Donald Trump)在推特表示，他與妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)確診。

(中時新聞網)