手持畫筆50餘載，皇冠集團姐弟平瑩、平珩、平雲的母親，林婉珍女士今年逢90大壽，在子女的籌辦下，她也一圓心願舉辦了「林婉珍九十回顧展」，整理創作至今上千幅作品，林婉珍平淡地指出：「都不滿意！」但拾起畫筆讓生活有了更多的樂趣與收獲，也讓悠悠歲月「因為專心做畫，感覺時間過得很快。」

相夫教子為家庭付出多年，林婉珍卻是自幼浸淫於繪畫、藝術，二女兒平珩回憶：「大約是我高中時媽媽又開始畫畫」林婉珍從專注於繪畫而讓心境開闊，前輩水墨藝術家，前台灣藝術大學校長黃光男便指出，30年前看林婉珍的畫作，其風格「恬淡清新」，但近年畫境更見超越，有「見素抱樸」、「澹兮其若海」的藝術成分，「道法自然」的境界。

黃光男剖析林婉珍的畫作造境有著自我實現，有著堅定的主張，她的山水畫為「遊歷故國文化的眷戀」；寫花畫鳥「有自由高飛，更仰高山望遠的心志」，作為近1年來為母親籌辦畫展而在件件作品中反覆於取畫、討論、拍照的平珩也感慨，原來母親的畫中有著溢於言表的內在表達。

至今雖舉辦過18次個展，上一次親自籌備個展卻也相隔近20年。近年因健康因素，無法久站已漸少作畫，林婉珍對於此次畫展仍多親力親為地選畫，對佈展方式亦有自己的想法，過去雖畫了不少牡丹，但此次展出她選擇了更多荷、菊，尤以《紫藤》、《荷》、《楓》、《雪松》組成的四聯屏最為合意，「覺得比較不同吧！」展現了她不斷追求新構圖、手法的創新思維。

目前雖不似過去揮筆動輒是4、5個小時的大畫，但林婉珍還是偶爾創作些精巧的小畫，「為外孫女結婚送的畫，畫了20多次！」平珩指出，母親對小作品也仍是每個細節都不馬虎，也可看出家人在她心中的份量。

「不和子女一起住，各有各的習慣」林婉珍笑稱有時候兒女管著她「挺麻煩的！」如今的生活平靜、自在，對於故人、皇冠集團創辦人平鑫濤可還有隻字片語？平珩表示「沒有！」有時看到她被稱為「前妻」還會不以為然地說「什麼前妻還後妻！」全然寄情於自己的水墨世界。

(旺報 )