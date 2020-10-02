最新數據顯示，美國第三季（7到9月）新車銷售衰退9.7％。若在平常時期，這樣的業績可能令車廠高層冒冷汗，但在非常時間，儘管銷售萎縮，但車價上揚、庫存維持低檔、消費者傾向購買更昂貴車款，顯示市況出現好轉跡象。

車廠在5個月前因新冠病毒相繼關廠，當時經銷商也因疫情暫停營業，為了吸引消費者，市場出現零利率貸款方案。在疫情拖累下，第二季新車銷售重摔31％，反觀第三季減幅趨於緩和。

此外，9月新車銷售比去年同期成長4.8％，為今年2月以來首見揚升。

汽車網站Edmunds.com分析師考德威爾（Jessica Caldwell）表示，「持續的低利率促使新車買家決定購車，這類消費者財務比較不受疫情經濟衝擊影響。」

J.D. Power指出，9月平均購車價格達3萬5,655美元，刷新8月締造的3萬5,420美元的高點紀錄。

根據車廠回報，消費者購買更高級輕型卡車的意願提升，帶動車價增長。此外，由於庫存位於低檔，所以折扣也縮減。J.D. Power估計，9月輕型卡車與休旅車約占銷售的76％以上。

通用汽車（GM）表示，第三季銷售比去年同期萎縮9.9％，不過自7月以來，業績已逐月上升。

通用首席經濟學家巴克伯格（Elaine Buckberg）表示，「超低車貸款利率帶動車市零售業績，但更多的動能來自疫情引發的需求。」

他指出，從調查顯示有些消費者買車是為了顧及自身安全，以避免接觸病毒的風險，此外一些財務無虞的家庭則利用取消度假和放棄吃餐廳的錢購買新車。

(工商 )