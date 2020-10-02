谷歌執行長皮查（Sundar Pichai）表示，未來3年該公司將支付新聞出版商大約10億美元，以獲得該公司最新產品「Google News Showcase」的新聞內容授權。隨著全球監管調查日益嚴格之際，谷歌此舉可望贏得出版業者肯定。

皮查1日（周四）在部落格發文指出，「我一向相當重視高品質的新聞工作，也相信充滿活力的新聞產業是民主社會運作的關鍵。」

近十年來包括梅鐸的新聞集團（News Corp.）與德國出版巨擘斯普林格集團（Axel Springer）等新聞媒體皆向谷歌要求支付內容費用，但卻遭這家網搜龍頭拒絕，其中又以歐洲媒體集團反彈最甚。

谷歌打算支付出版商費用，以便打造該公司最新行動產品Google News Showcase，此服務首站於巴西與德國上線。德國新聞媒體如《明鏡周刊》（Der Spiegel）、《德國時代週報》（Die Zeit）、《Stern》以及巴西的《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）、《Infobae》皆與谷歌此計畫簽下授權合約。

谷歌並非唯一承受支付新聞費用壓力的美國科技巨擘。社交網站臉書也被要求針對在該平台分享內容的模式應固定支付費用給媒體產業。

(工商 )