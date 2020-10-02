美國總統川普稍早透過推特告訴全世界，自己和妻子確診新冠肺炎，更表示「我們會一起度過難關的」，消息一出也震驚全球。對此，台大醫院前感染科醫師林氏壁今(2)日就在粉專表示，川普74歲是重症的高危險族群，更直指10月9日就是關鍵期。
林氏壁在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上發文指出，川普和第一夫人確診，但目前沒有提到是否有症狀。而川普的核心助理希克斯 (Hope Hicks) 稍早確診新冠，川普已經開始進行隔離。但川普已74歲，是重症的高危險群，林氏壁也指出「如果不幸重症，得病到重症需要插管平均需要7天左右」更說10月9日左右是關鍵期。
而日前川普才結束和拜登的首場辯論，沒想到在這場激烈的「口水戰」後川普就宣告染疫。對此，林氏壁也在貼文底下說道，「剛剛才在辯論會上和川普互噴口水的拜登，應該要趕快檢驗一下」。
中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，川普、拜登所處的辯論場合為密閉空間，兩人都沒戴口罩，一般來說，飛沫的正常噴射距離約有2公尺左右，但以川普說話中氣十足的狀況來看，噴出來的飛沫可能會比較遠，大概4、5公尺都有可能。
黃高彬也接著指出，新冠肺炎在發病前2天就具傳染力，若川普沒有出現症狀，病毒量或許不高，但若有症狀出現，出現症狀的當日傳染風險是最高。而如今最需關注的，就是川普有沒有發病了。
(中時新聞網)
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