美國總統川普稍早透過推特告訴全世界，自己和妻子確診新冠肺炎，更表示「我們會一起度過難關的」，消息一出也震驚全球。對此，台大醫院前感染科醫師林氏壁今(2)日就在粉專表示，川普74歲是重症的高危險族群，更直指10月9日就是關鍵期。

林氏壁在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上發文指出，川普和第一夫人確診，但目前沒有提到是否有症狀。而川普的核心助理希克斯 (Hope Hicks) 稍早確診新冠，川普已經開始進行隔離。但川普已74歲，是重症的高危險群，林氏壁也指出「如果不幸重症，得病到重症需要插管平均需要7天左右」更說10月9日左右是關鍵期。

而日前川普才結束和拜登的首場辯論，沒想到在這場激烈的「口水戰」後川普就宣告染疫。對此，林氏壁也在貼文底下說道，「剛剛才在辯論會上和川普互噴口水的拜登，應該要趕快檢驗一下」。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，川普、拜登所處的辯論場合為密閉空間，兩人都沒戴口罩，一般來說，飛沫的正常噴射距離約有2公尺左右，但以川普說話中氣十足的狀況來看，噴出來的飛沫可能會比較遠，大概4、5公尺都有可能。

黃高彬也接著指出，新冠肺炎在發病前2天就具傳染力，若川普沒有出現症狀，病毒量或許不高，但若有症狀出現，出現症狀的當日傳染風險是最高。而如今最需關注的，就是川普有沒有發病了。

美國川普總統和第一夫人確診新冠病毒感染。目前沒有提到是否有症狀。稍早川普的核心助理希克斯 (Hope Hicks) 確診新冠，川普已經開始隔離。 川普74歲了，是重症的高危險族群。如果不幸重症，得病到重症需要插管平均需要7天左右，10月9日左右是關鍵期。 剛剛才在辯論會上和川普互噴口水的拜登，應該要趕快檢驗一下🤔 繼續看下去.... 由日本自助旅遊中毒者發佈於 2020年10月1日 星期四

(中時新聞網)