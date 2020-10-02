儘管目前國內各隊洋將礙於新冠肺炎疫情，大部分尚未確定來台加盟事宜，沒想到寶島夢想家洋將杰倫楊進度超前，不僅早已抵台接受隔離14天，2日也結束隔離宣告重新歸隊，只是不知道能否趕在17、18日兩場新竹熱身賽上場比賽。

上季就在寶島夢想家效力的杰倫楊，早在上個月就已抵台接受隔離，也很快適應隔離生活，不僅在夢想家官方臉書貼出他拿筷子吃排骨便當的畫面，也貼出他在防疫旅館房間內重訓模樣，看來他應該很快就能適應且融入夢想家的訓練行列。

寶島夢想家不僅洋將比其他3隊進度還快，就連外籍教練朱利亞斯也在上個月就已抵台結束隔離，正式執掌球隊訓練工作，預計最快能在17日的夢想家出戰新竹攻城獅熱身賽場邊看到他的身影，至於另外一名洋將則有可能找回塔克。

目前P＋聯盟除了夢想家確認杰倫楊回歸，新竹攻城獅更提前遭到外媒曝光，將會找來2009年NBA選秀榜眼塔比特，以及待過鵜鶘、暴龍等隊的朱利恩萊特，富邦勇士有可能重新找回上季合作愉快的賈西亞，璞園洋將招募動作仍不明朗。

(中時 )