中秋節是送禮、還有收禮的重要節日，除了月餅、柚子外，蛋黃酥也是大家愛吃的中秋禮品之一，有位網友日前在店家看到義美的「蛋黃酥」，熱愛蛋黃酥的網友開心拿去結帳，一看裡面包的內容物卻讓他超失望。

網友gg0815在論壇PTT上表示，早上買早餐時，看到義美的單入「烏豆沙芝士蛋黃酥」，光看貨架上的示意圖，就令人相當心動，尤其原PO形容自己是「蛋黃熱愛者」，自然不會錯過這種又大又圓的蛋黃，於是豪不猶豫拿一顆去結帳。

蛋黃酥裡面其實沒蛋黃(圖片取自/網友gg0815)

原PO結帳時才發現，原來「烏豆沙芝士蛋黃酥」的包裝旁邊，寫著「以芝士球取代蛋黃酥」，這句讓備註讓他超崩潰，哀怨大嘆怎麼會是芝士球，「說好的又大又圓蛋黃？不是就是紅豆起司酥嗎？一整天上班好的開始就毀了」，看的出來原PO相當失望。

文章掀起網友熱議，笑翻留言表示「根本就是起士酥吧」、「一點蛋黃也沒有快笑死」、「這樣還賣51塊？也太盤了」、「被騙真的會很不爽」、「討厭蛋黃人的福音！只是這樣一顆好貴喔」、「沒加蛋黃的蛋黃酥，長芝士了」；雖然也有網友認為包裝寫得很清楚，應該要看仔細，不過也有人反駁「那就不應該叫蛋黃酥，容易誤導消費者」。

(中時新聞網)