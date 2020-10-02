旅日膠彩大師姚旭燈在副總統賴清德牽線下，將自己創作的2幅畫捐贈給台南市美術館，原訂今年3月返台，未料新冠肺炎疫情攪局，直到今天才順利完成捐贈。姚旭燈也允諾，未來南美館迎接第1000萬人次觀眾時，他將畫1幅作品贈送給觀眾。賴清德今也出席見證，感謝姚旭燈第一次捐畫給台灣美術館，願意將畫作留在台南的心意，令他欽佩也感動。

在日本國畫界享有崇高地位的旅日膠彩大師姚旭燈，擅長膠彩畫，1992年當選全球傑出華裔青年，30歲時在日本畫壇榮登十大「日本畫」（膠彩畫）畫家，得到「畫伯」美譽，是唯一受肯定的台灣畫家。

姚旭燈長年旅居日本，原規畫今年3月親自捐贈畫作給南美館，受疫情影響，延遲至今，他此次捐贈畫著絢麗開屏的孔雀圖「光彩翎羽」與畫布上有著栩栩如生火雞的「喜悅」。

南美館潘襎透露剛收到畫作時，典藏評審委員還以為是「印刷複製品」，因畫作實在太細膩了，經儀器檢測確定是真品原作。他說，非常開心南美館能收得重量級膠彩大師作品，而且一次兩幅，讓館方受寵若驚，特別要感謝居中牽線安排的副總統賴清德，去年中趁休息期間帶畫家姚旭燈訪南美館，體驗台南近年來最重要的文化建設，開啟姚旭燈捐畫契機。

南美館即將迎接第200萬人次入館，南美館榮譽董事長陳輝東致詞透露，姚旭燈允諾南美館迎接第1000萬人次時，將特繪一幅作品相贈。

(中時 )