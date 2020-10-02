婚姻是愛情的墳墓。印度有1對夫妻，婚後生活並不美好，兩人觀念也極為不同，長久下來爭吵不休，導致男方想不開竟然爬上基地台上冷靜，讓該社區的居民惶恐不已，所幸經由報警處理後，經由員警的苦言相勸才讓男子沒有做出傻事來。

人夫因長達5年時間與妻子爭吵不休，某天出外散心時竟爬上高層樓基地台企圖做傻事。(Twitter)

據外電報導，印度有一對夫妻已結婚5年，卻經常爭吵不休，妻子的火爆程度令這位好好先生無法再繼續忍受，因此先生竟在出門散心時，爬上高層樓的電信基地台上，並俯仰角度下看，社區居民看到此情形驚嚇不已，立即報警處理，所幸員警火速抵達，並在一番苦言相勸下，總算是將先生給請下基地台，也讓附近居民紛紛放下心中的大石頭。

據了解，先生會有想爬上高層基地台的想法，主要是他已經受不了結婚5年後，每天都不斷與自己火爆悍妻爭吵，而且妻子還經常得理不饒人的亂罵，讓先生經常身心受損，藉由此次的爭吵，先生負氣而出散心時，才會想爬上高處散心解悶。

當地警方表示，員警們在抵達現場後，苦口婆心的想將先生勸下來，但是先生因當時情緒狀況極差，都聽不進去任何人的建言，所幸人母保姆耐著性子逐一化解先生的心解，才使得這位先生卸下心防，主動爬下基地台回到地面上。

(中時新聞網)