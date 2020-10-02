中秋連假來到第2天，桃園市內國道1號、3號上午較為壅塞，平鎮系統時速一度不到30公里，下午後交通恢復順暢。遊客也比中秋當天漸漸增多，大溪老街中午聚集的人潮就已超過普通假日的5成，拉拉山巨木群停車場也在早上9點就已客滿。

根據高速公路局資訊，2日上午，國道1號南下內壢、中壢、楊梅、幼獅路段平均時速不到40公里，國道3號南下鶯歌至大溪路段時速也一度僅有40公里，但下午交通就逐漸順暢。

為了把握好天氣，大量遊客趁著連假期間出籠，大溪老街早上已聚集不少北上旅客，中午過後人潮更是聚集，武嶺橋往市區方向早早擠滿了車。廖姓業者指出，遊客數量已超過平常假日的數量，再加上慈湖舉辦聲光水舞秀，不少民眾中秋當天就來卡位。

風景管理處長廖育儀指出，桃園拉拉山為遊客連假最熱愛的景點，2日上午9點15分，巨木群的停車場就已停滿，大溪老街、竹圍漁港更是在下午就亮起黃燈警示。

廖育儀指出，一般而言，4天連假的第2天遊客最多，首日次多，最後1日最少，但還是比一般周末多人。在防疫新生活階段，市府並未針對風景區做人流管制，但仍建議民眾參考桃園智慧遊app，查看該地是否亮起黃燈、紅燈，盡量減少人擠人，避免打壞遊興與增加群聚風險。

(中時 )