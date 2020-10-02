美國總統川普結束首場總統大選辯論後，今天經鑑驗和第一夫人梅蘭妮亞確診。但國民黨立委葉毓蘭下午卻暗酸，「Taiwan can help台灣能幫忙」，並說，只要川普搭空軍一號到台灣治療，我方可確保之後他篩檢結果會是「中國病毒」（Chinese virus）陰性。相關言論引來砲轟，晚間也在臉書發文道歉。

新冠肺炎疫情全球肆虐，已造成美國成為全球確診人數最高的國家，高達730多萬人確診。但川普卻多次公開將矛頭指向中國大陸，並以「中國病毒」嘲諷。

對此，葉毓蘭2日下午在臉書發文，以英文寫道，致親愛的川普，我們很遺憾聽聞您與梅蘭妮亞確診新冠肺炎陽性，但她卻暗酸，「請記住台灣能幫忙」，只要搭乘空軍一號到台北，我方將會打理好任何事情，確保篩檢結果將是陰性，因為「中國病毒」在台灣無法生存。再強調一遍，台灣可以幫忙。

相關貼文引來大批網友砲轟後，葉毓蘭晚間再度發文「道歉」表示，久久沒用，英文不夠好，居然讓大家誤會我努力為台灣宣揚防疫成效，希望川普總統可以來台灣得到優良醫療照護的初心。「為免造成更多誤解，前文已經撤下」。造成大家的關切與誤會，實在抱歉。

葉毓蘭說，她希望藉這個機會提醒大家，台灣防疫情況雖然良好，國人還是要勤戴口罩、勤洗手、量體溫，關注自己與他人的健康。她也祝福川普總統與第一夫人早日康復、美國總統大選順利進行，世界和平，台灣安全。

(中時新聞網)