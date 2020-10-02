黃宥嘉發文。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

美國總統川普（Donald Trump）稍早在推特承認與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，幕僚希克斯也在之前就確診罹病，為即將到來的總統大選增添不少變數，美女眼科醫生黃宥嘉則說，站在醫師立場其實看到多兩人確診不會太開心，並指川普生病可能是個轉機，「可以為以前的狂妄傲慢的態度找個樓梯下」。

川普今投下震撼彈證實跟妻子雙雙確診罹患新冠肺炎，對此，有反川普的群眾表示開心，但也有資深媒體人范琪斐同意，川普罹病其實是對選情加分，還有傳出陰謀論。而眼科醫生黃宥嘉說：「我認為這是川普的轉機。只要徹底執行隔離，分享隔離治療過程的心情，提出過程中的改進建議，加以適當文宣，就能變成『苦民所苦』的總統」。

黃宥嘉說，生了這場病也可以給川普找台階下，可以徹底痛改前非，替自己過去的傲慢找台階說，稱自己已經大病初癒、煥然一新，而且大環境經濟差，其實人民應該不太在乎先前那場鬧劇辯論會，只在乎政府如何分配預算，是否能用在刀口上，而不是給自己不努力認真賺錢的族群。

因此，黃宥嘉說：「我看好川普」，自嘲是「台灣章魚姐黃醫師」，其他網友說：「章魚姐的出道首戰，當然要用力支持」、「川普確診，但鐵定當選了」、「如果他能戰勝covid-19，或許真的扭轉選情」、「希望川普能夠聽您的意見」。

(中時新聞網)