紙風車劇團將登演「巫頂看世界」。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

2020國慶焰火晚會在台南，當天除了賞燦爛焰火，也有精彩藝文演出可賞！台南市政府除規畫主舞台設置於「安平戀愛廣場」，也特別規畫3個副舞臺，分別位於觀夕平台、1661臺灣船園區、龍崗天橋；值得一提的是，晚會將有400架無人機展演，除配合國慶主視覺跟宣傳文字「民主台灣 自信前行」，更特別運用古蹟地標「臺灣成功號」與「安平古堡」等元素排字，普天同慶國慶也為台南邁向400年暖身。

主舞台「戀愛廣場」從下午4時30分開始即有一連串節目安排，包括聯合學生儀隊、十鼓擊樂團、明華園、紙風車等知名表演團體接連演出。值得一提的是，晚會也將由臺灣希望創新公司李志清老師，帶領400架無人機進行展演。

焰火施放前，則將由紙風車劇團與家齊高中舞蹈班學生共同演出《巫頂看世界》，由巫頂串場，演出結合〈古文明大遊行〉、〈牛蛙愛唱歌〉、〈海底世界運動會〉、〈環遊世界真奇妙〉等劇碼，營造國慶晚會老少咸宜、普天同慶氛圍，焰火施放後到晚間10時還有知名藝人輪番上陣，邀請全國民眾high翻安平！

副舞臺部分，「觀夕平台」演出也是下午4時30分開始，由台灣天國樂團帶來精采變換隊形演出，並邀請曾入圍2020金曲獎最佳樂團的「神棍樂團」及2012金曲獎最佳新人「女孩與機器人樂團」帶來西洋搖滾及融合電氣、搖滾精神與跳舞節拍演出。

「龍崗天橋」自下午4時30分起亦有一連串精彩表演，由「丘與樂樂團」帶來嬉哈搖滾演出、「重擊者樂團」重金搖滾嘶吼唱腔不容錯過！「1661臺灣船園區」則搶先從下五2時開始就由深耕台南5年的「狗屎運爵士樂團」集結在地爵士樂團，以及「臺灣鼓王」黃瑞豐和旅美港裔爵士樂表演家關家傑 Alan Kwan 共同演出，邀請您來場不一樣的爵士饗宴！

(中時 )