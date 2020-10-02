美國總統川普透過推特證實，他與第一夫人梅蘭妮亞已確診感染新冠肺炎，從即刻起開始進行隔離，引發國際譁然。國民黨立委葉毓蘭則在臉書發文呼籲川普「台灣能幫忙，你來台灣檢測會是陰性結果，中國病毒在台灣無法存活...」。而貼文曝光後，在網路上掀起輿論，宅神朱學恒也轉發貼文並寫下，「拿川普跟他老婆得病的事情來對國際間發英文開玩笑？這真是國民黨成立百年以來最棒的自爆炸彈啊」。

葉毓蘭臉書貼文用英文呼籲川普，「台灣能幫忙，只要搭乘空軍一號到台灣，台灣將會照顧好一切事情，並確保篩檢結果呈現陰性，因為『中國病毒』無法在台灣生存。」文末她也再次強調，台灣能幫忙。

然而，這篇貼文曝光後，宅神在臉書說，「中秋節的這一天，國民黨已經完全建立起自己反美政黨的形象了ㄟ，不分區立委拿川普跟他老婆得病的事情來對國際間發英文開玩笑？這真是國民黨成立百年以來最棒的自爆炸彈啊，馮淬帆當著江啟臣面罵馬英九算什麼，你們家的不分區拿美國元首來開幹耶」。

宅神提到，「國民黨三寶吳斯懷、陳玉珍、葉毓蘭只要存在一天，此黨大概就只能持續擔任要飯政黨了，該黨到底還有沒有殘存理性的人啊，江啟臣不知道是不是會在家裡吃著烤肉掉眼淚啊。」

這篇文章在網路上掀起輿論，葉毓蘭隨後也已經刪文，並再發一篇文章提到，「久久沒用，英文不夠好，居然讓大家誤會我努力為台灣宣揚防疫成效，希望川普總統可以來台灣得到優良醫療照護的初心。為免造成更多誤解，前文已經撤下。造成大家的關切與誤會，實在抱歉。希望藉這個機會提醒大家，台灣防疫情況雖然良好，國人還是要勤戴口罩、勤洗手、量體溫，關注自己與他人的健康。在此祝福川普總統與第一夫人早日康復、美國總統大選順利進行，世界和平，台灣安全。」

中秋節的這一天，國民黨已經完全建立起自己反美政黨的形象了ㄟ 不分區立委拿川普跟他老婆得病的事情來對國際間發英文開玩笑?這真是國民黨成立百年以來最棒的自爆炸彈啊，馮淬帆當著江啟臣面罵馬英九算甚麼，你們家的不分區拿美國元首來開幹耶 國民黨三寶吳斯懷、陳玉珍、葉毓蘭只要存在一天，此黨大概就只能持續擔任要飯政黨了，該黨到底還有沒有殘存理性的人啊 江啟臣 不知道是不是會在家裡吃著烤肉掉眼淚啊 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年10月2日 星期五

久久沒用，英文不夠好，居然讓大家誤會我努力為台灣宣揚防疫成效，希望川普總統可以來台灣得到優良醫療照護的初心。為免造成更多誤解，前文已經撤下。造成大家的關切與誤會，實在抱歉。 希望藉這個機會提醒大家，台灣防疫情況雖然良好，國人還是要勤戴口罩、勤洗手、量體溫，關注自己與他人的健康。 在此祝福川普總統與第一夫人早日康復、美國總統大選順利進行，世界和平，台灣安全。🙏 由立法委員葉毓蘭發佈於 2020年10月2日 星期五

(中時新聞網)