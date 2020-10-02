韓國「氧氣美女」李英愛，當年憑著《大長今》爆紅全亞洲，與宋慧喬、全智賢、金泰希併列廣告界四大女王。集美貌、愛心與演技於一身的她，也是演藝圈有名的凍齡美女，今(2日)又曝光一張最新素顏自拍，讓網友讚嘆她越老越漂亮。

49歲李英愛今日在社群網站曝光一張最新自拍，有感而發地寫下：「深秋的早晨，光線很好」。照片中的她，完全沒有女神包袱，以最真實的素顏示人，雖然眼周有些許細紋，仍無損她的美貌，獲網友盛讚真的太美了。

還有網友留言說，「感覺李英愛越老反而越美了，她年輕的時候膠原蛋白過多，顯得憨憨的沒有伶俐的感覺，老了膠原蛋白多的優勢就流露出來了，經歷了歲月之後終於露出了精緻的骨相，再結合成熟的韻味，太優雅了 。」

李英愛與美籍韓裔商人鄭豪泳結婚12年，感情恩愛，她也不時會在社群網站曬出與2個寶貝龍鳳胎兒女的合照，與粉絲分享她幸福又美滿的家庭生活。

(中時新聞網)