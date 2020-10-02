立法院7月審查監察院長陳菊人事案，藍綠立委引爆肢體衝突，藍委質疑立法院動用警察權護駕陳菊，甚至阻擋藍委向陳菊表達抗議。為杜絕日後警察權遭濫用，國民黨立委葉毓蘭提案修訂「立法委員行為法」，明確規範國會警察權的行使。

葉毓蘭表示，1991年以前，立法院曾動用6次警察權，雖形成憲政慣例，但其後20多年未再使用，主要原因是缺乏相關法律明確規範授權，因此警察權的使用與不使用，往往造成朝野政治攻防的失衡，而侵蝕民主憲政的基礎。

葉毓蘭舉例，2014年318學運佔領立法院議場長達24日，時任立法院長王金平堅持不動用警察權，使得學運拖延擴大而影響當時政局；今年7月14日立法院審查監委人事案時，立法院調度大批警察進入院區，保護當時監察院長被提名人陳菊，破壞國會自主獨立，並於議場外的院區內，限制在野黨立委的人身自由及進入議場權，侵犯立委職權行使，創下憲政惡例。

因此，她提出「立法委員行為法增訂第7-1、7-2條文草案」，明定立法院長、副院長為維持立法院會議秩序，處理議事的目的，得於立院議場內動用警察權，但須遵守憲政慣例與符合國會自主獨立原則。若有違反上述規定的疑義發生時，經黨團提案，應在一天內召開黨團協商，研議符合國會自律的處理方式。

為維持警察調度合理性與避免執法爭議，明定除派駐立法院編制內保安警察第六總隊人員外，其他警察人員進入立法院院區內執行相關勤務，均需獲得立法院院長書面請求或同意方得為之。

草案規範，警察不得於院區內限制立委人身自由、進出議場或妨礙其職權行使，若違反相關規定，應依警察人員人事條例從重處分；如涉及刑事責任者，應加重其刑至二分之一；為避免警察權行使爭議，相關警察人員名冊與該權行使期間之相關證據應保存三年。

(中時 )