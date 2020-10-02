川普與第一夫人梅蘭妮亞新冠肺炎確診

隨著11月3日大選逼近，美國總統川普行程滿檔，這星期除了和民主黨對手拜登進行首次辯論外，還進行選舉造勢活動，並在白宮和國會議員會面。

據《衛報》（The Guardian）和CNN新聞網2日報導，在川普新冠肺炎確診後，華府正快馬加鞭，致力了解疫情可能在美國領導高層間的傳染狀況。而知情人士透露，周二和川普在密閉空間激辯的拜登，可望2日早上進行檢測。

至於白宮前醫生傑克森（Ronny Jackson）則告訴福斯新聞（Fox News），由於川普沒有出現症狀，應該是無症狀感染，預料他能「平安度過這場風暴」。

另一方面，白宮說，醫療團隊周四已開始聯絡並追蹤相關人士。而其中之一，就是周二晚和川普進行辯論的拜登。雙方距約3公尺，激辯了90分鐘，流行病學家說，要是川普周四早上確診，那他辯論當時可能已有傳染力。

雖然川普和拜登當天並未握手，但辯論中大部分時間都是總統對著拜登在講話，有時情緒激動，說得口沫橫飛。亞利桑那州流行病學者波皮斯庫（Saskia Popescu）說，川普在確診前48小時已有傳染力，拜登「完全可能」暴露在病毒下。

此外，副總統彭斯（Mike Pence）也在危險名單上。不過，彭斯夫婦經過檢測，目前都呈陰性反應。而可能暴露在病毒下的，還有白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、聯邦最高法院大法官獲提名人芭蕊特（Amy Coney Barrett），以及為了芭蕊特任命聽證會準備，與川普會面的共和黨籍參議員。

當然，在傳染危險名單上的，還有川普的子女和女婿庫許納（Jared Kushner），以及陪川普來回奔波，參加俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）首場大選辯論的白宮幕僚。據說他們在空中一號總統專機上，幾乎沒有人戴口罩。

而新冠肺炎疫情在美國政界高層傳染的程度，可能要取決於川普夫婦，還有川普的貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）何時染疫而定。

(中時新聞網)