屏東海生館企鵝寶寶誕生，企鵝爸媽反芻餵食寶寶。（屏東海生館提供／潘建志屏東傳真）

「實在太可愛了！」秋天是屏東海生館企鵝繁殖季，近日企鵝寶寶們相繼破殼而出，中秋連假期間，許多遊客見到剛出生的企鵝寶寶從父母的肚子下探出頭來，可愛模樣讓人驚呼「卡娃伊！」

海生館海景公司企劃部主任毛智瑋說，每年月8至12月是企鵝繁殖季，每年繁殖季前，公企鵝會叼石頭向母企鵝示愛，因此飼育員會準備大小不一的鵝卵石作為企鵝的定情物，配對成功的企鵝會住進後方的小套房，用石頭築起愛的小窩。

母企鵝產卵後企鵝爸媽會輪流孵育，約1個月後企鵝寶寶就會誕生。剛出生的小企鵝身上絨毛密度仍不足以保暖防水，會躲在爸媽腹部下方的孵卵斑取暖，大約30天後絨毛才有保暖效果，企鵝爸媽也會輪流覓食並將反芻食物餵食小企鵝。

今年中秋與國慶連假剛好是企鵝寶寶誕生期，屏東海生館推出限期4天的海洋卡辦卡優惠，現場辦理新卡或續卡可享有一年無限次免費入館，並獲得繪製海生館可愛生物的插畫徽章胸針4枚。企鵝繁殖季限定活動「企鵝不太乖也很好」也將開跑，即日起受理報名。

(中時 )