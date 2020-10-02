雲林國際偶戲節踩街，沿途吸引許多民眾佇足欣賞。（周書聖攝）

雲林國際偶戲節踩街，雲林縣長張麗善隨著鼓聲舞動，沿途吸引許多民眾佇足觀賞。（周書聖攝）

雲林國際偶戲節2日晚上舉行「男神時代」音樂會，布袋戲國寶大師黃俊雄蒞臨參與，現場湧入千名觀眾。（周書聖攝）

雲林國際偶戲節於今日登場，雲林縣長張麗善率當地藝文團體「太日樂集」、「咚咚舞蹈劇團」等，從雲林布袋戲館出發踩街。晚上則於雲林高鐵特區舉行「男神時代」音樂會，現場湧入千名觀眾，共同參與雲林國際偶戲節盛會。

踩街活動中，由角色扮演玩家裝扮布袋戲俊帥王子，騎乘白色駿馬，帶領縣長張麗善與副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君等藝文團體，繞行雲林布袋戲館周邊，總長1.1公里，其中陳璧君還扮起布袋戲角色，舉手投足皆惟妙惟肖。

「雲林故事人協會」以12生肖神獸戲偶登場，搭配『太日樂集』宏亮雄威的鼓聲，沿途吸引許多民眾佇足欣賞，張麗善也隨著鼓聲舞動。

張麗善說，布袋戲的原鄉在雲林，今年又是虎尾建鎮100周年，雲林故事關周邊從日到晚舉辦許多偶藝文創活動，結合虎尾文化館打造虎尾不夜城，讓民眾參與經典小鎮百歲慶典。

晚上則在雲林高鐵特區舉行「男神時代」音樂會，將經典的布袋戲角色，搭配視覺科技效果、歌聲，搬上大舞台，活動吸引千名觀眾入場，布袋戲大師黃俊雄也蒞臨觀賞，民眾爭相和國寶大師合照。

黃俊雄表示，非常感謝縣府舉辦這項活動，也感謝民眾到場支持，儘管現在的木戲偶跟過去的布戲偶已經不太一樣，但為了傳承布袋戲文化鋪路，仍感謝政府大力支持。

文化部次長蕭宗煌表示，文化部補助5億支持成立布袋戲傳習中心，為的就是希望台灣傳統文化布袋戲得以傳承，並且深入扎根。

(中時 )