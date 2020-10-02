美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞驚傳確診新冠肺炎，震驚全球。美國最新賭盤勝率數據顯示，拜登當選勝率65％、川普只剩31％。網友不禁問：那美豬可以不買嗎？

川普確診新冠肺炎後，「Real Clear Politics」最新賭盤勝率數據顯示，拜登當選勝率來到65％、川普只剩31％。數據是從5月美國總統大選以來，差距最大的一次。

PTT網友表示，之前是因為搖擺州的關係，不然上次民調跟賭盤是很接近的，現在問題來了，美國總統換人之後，想請問鍵盤專家們，武器還會賣嗎？雖然答應要賣，可是貨還沒出，突然不賣能怎麼辦？台灣頂多說：「喔，好吧。」網友也認為，「那美國毒豬可以不買嗎？」

網友表示，「賭盤...沒人會跟自己的錢開玩笑吧，很有參考性。」、「現在賠率一定很好，來押川普。」、「這個要去哪裡下注啊，好像很好玩捏。」但是也有網友說，「川粉：賭盤不可信，造勢暖呼呼。」

另外也有網友認為，「美國是文官體制主導，不用想政策會大轉彎。」、「10月果然驚奇。」、「拜登就歐巴馬2.0，台灣在歐巴馬時候就是邊緣化。」、「川普這幾年不就證明總統是誰影響有限。」

(中時新聞網)