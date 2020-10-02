中秋連假邁入第2天，今（2日）上午國道全線交通量為32.2百萬車公里，仍在預期範圍內，但隨著下午車潮逐漸湧現，國道1號、國道3號，以及國道5號部分路段陸續出現壅塞情形，其中國5北上最為嚴重，下午7時均速一度只有28公里，頭城至坪林路段也只有30公里，預計深夜10時後才會緩解。

高公局表示，今日為中秋節連續假期第2日，截至上午11時，國道全線交通量為32.2百萬車公里，預估本日交通量為119百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向圓山至汐止、國1高架南向機場系統至楊梅端，以及國3甲東向萬芳至木柵等，其餘路段均能維持行車順暢。

根據高公局1968 APP顯示，截至下午7時許，國道5號北上宜蘭─頭城車多，時速僅有28公里，頭城至坪林段則是30公里；另一方面，國道1號南下五堵─汐止、北上湖口服務區─湖口也出現雍塞情形，車速均為40公里以下。

高公局指出，連假期間已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局建議，民眾可多利用台61免費快速公路，南向民眾利用下午行駛國道、北向民眾利用上午行駛。最後，為避免塞車分散車流，高公局呼籲中秋連假出外旅遊民眾，「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」

(中時新聞網)